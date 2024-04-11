ООН: В Украине с начала войны погибли до 11 тыс. мирных жителей, включая 600 детей

В Украине с начала войны погибли 10 810 гражданских лиц, включая 600 детей.
Как передает американское бюро
По его словам, в результате продолжающейся войны только в марте погибли 57 детей.
"Россия ежедневно обстреливает украинские города и поселки, интенсивно и систематически нанося удары по энергетической инфраструктуре. Объектом непрекращающихся ударов становится гражданское население, и мы в ужасе от растущих потерь. Россия продолжает свою оккупационную политику в нарушение Устава ООН и международного права", - утверждал М.Енча.
Он добавил, что около 40 процентов населения Украины нуждается в гуманитарной помощи.