ООН: В Украине с начала войны погибли до 11 тыс. мирных жителей, включая 600 детей

В Украине с начала войны погибли 10 810 гражданских лиц, включая 600 детей.

В Украине с начала войны погибли 10 810 гражданских лиц, включая 600 детей.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе заседания по ситуации в Украине Совбеза всемирной организации.

По его словам, в результате продолжающейся войны только в марте погибли 57 детей.

"Россия ежедневно обстреливает украинские города и поселки, интенсивно и систематически нанося удары по энергетической инфраструктуре. Объектом непрекращающихся ударов становится гражданское население, и мы в ужасе от растущих потерь. Россия продолжает свою оккупационную политику в нарушение Устава ООН и международного права", - утверждал М.Енча.

Он добавил, что около 40 процентов населения Украины нуждается в гуманитарной помощи.