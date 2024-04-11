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ООН: В Украине с начала войны погибли до 11 тыс. мирных жителей, включая 600 детей

ООН: В Украине с начала войны погибли до 11 тыс. мирных жителей, включая 600 детей В Украине с начала войны погибли 10 810 гражданских лиц, включая 600 детей.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 21:19
ООН: В Украине с начала войны погибли до 11 тыс. мирных жителей, включая 600 детей

В Украине с начала войны погибли 10 810 гражданских лиц, включая 600 детей.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе заседания по ситуации в Украине Совбеза всемирной организации.

По его словам, в результате продолжающейся войны только в марте погибли 57 детей.

"Россия ежедневно обстреливает украинские города и поселки, интенсивно и систематически нанося удары по энергетической инфраструктуре. Объектом непрекращающихся ударов становится гражданское население, и мы в ужасе от растущих потерь. Россия продолжает свою оккупационную политику в нарушение Устава ООН и международного права", - утверждал М.Енча.

Он добавил, что около 40 процентов населения Украины нуждается в гуманитарной помощи.

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