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ООН: В Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц

ООН: В Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц В Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тыс. человек получили ранения.
Другие страны
18 марта 2022 г. 19:03
ООН: В Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц

В Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тыс. человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1 333 раненных среди мирного населения.

Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada ölən mülki sakinlərin sayı açıqlanıb

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