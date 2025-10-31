ООН: В Танзании во время протестов после выборов погибли не менее 10 человек
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 15:17
По меньшей мере 10 человек были убиты в результате действий сил безопасности во время протестов, вспыхнувших после всеобщих выборов в Танзании.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель ООН по правам человека Сеиф Маганго журналистам в Женеве, ссылаясь на "достоверные источники".
"Мы встревожены гибелью и травмами людей в ходе продолжающихся протестов, связанных с выборами в Танзании. Полученные нами сообщения указывают на то, что погибло по меньшей мере 10 человек", - отметил он.
Напомним, что в среду в Танзании на фоне президентских выборов начались беспорядки. Власти страны отправили военные подразделения в ряд городов, включая столицу Додому, для поддержания безопасности.
