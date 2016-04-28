ООН: В Сирии в рядах террористов воюют 20-30 тысяч наемников из 100 стран

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Сирии в рядах террористов воюют от 20 до 30 тысяч иностранных наемников из более чем ста стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам охраны и безопасности Питер Томас Дреннан.

"Возьмем, например, Сирию. Там от 20 до 30 тысяч иностранных бойцов, выходцев из более ста стран. Это доказывает, что люди недовольны политической, экономической и социальной ситуацией в ряде стран, и они ищут возможность продвигать свои идеи и идеологию, поэтому их и тянет в зоны конфликтов", - заявил он в интервью телеканалу RT.

По его словам, "во многих странах существует проблема безработицы, нет перспектив для молодых людей, они не чувствуют себя частью общества, им кажется, что у них нет возможности ни на что повлиять". "Это целый комплекс проблем, и когда людям кажется, что они не могут ничего изменить, они начинают искать альтернативные варианты. Их привлекает современная форма терроризма, и поэтому они отправляются воевать. Но, повторю, если говорить о причинах и факторах, это крайне сложная социологическая проблема", - заметил он.