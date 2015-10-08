ООН: в Сирии осталось уничтожить два объекта по производству химоружия

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Процесс ликвидации объектов по производству химического оружия в Сирии подходит к концу - в стране осталось уничтожить два последних ангара. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности высокого представителя ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су по итогам закрытой сессии Совета Безопасности всемирной организации, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся на верном пути. Десять из 12 (объектов) уже уничтожены и оставшиеся также будут ликвидированы. У нас есть небольшие проблемы логистического характера, но ими занимаются", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Среди возникших трудностей он назвал недостаток взрывчатки, но выразил уверенность, что эта проблема вскоре будет решена.

12 объектов по производству химического оружия в Сирии включали и семь ангаров и пять подземных сооружений. В своем докладе в СБ ООН в августе гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю сообщал, что последние два ангара на тот момент были "недоступны из-за ситуации с безопасностью".