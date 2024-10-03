ООН: В Руанде погибли 11 человек с вирусом Марбурга

В Руанде было выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, 11 из которых со смертельным исходом.

В Руанде было выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбурга, 11 из которых со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент подтверждено 36 случаев заболевания, включая 11 смертельных исходов, в семи из 30 округов страны", - сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что 25 пациентов изолированы и получают медицинскую помощь, за 300 контактировавшими с ними людьми ведется наблюдение.

В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки смертельно опасного вируса Марбург в Руанде как очень высокий на национальном уровне.