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ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 8,24 млн беженцев из Украины

ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 8,24 млн беженцев из Украины Число беженцев из Украины, прибывших в страны Европы с начала войны РФ, достигло 8 249 055.
Другие страны
25 мая 2023 г. 02:16
ООН: В Европу с 24 февраля прибыли более 8,24 млн беженцев из Украины

Число беженцев из Украины, прибывших в страны Европы с начала войны РФ, достигло 8 249 055.

Как передает Report со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за минувшую неделю их число увеличилось на 8 766.

Больше всего беженцев с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года перебрались на территорию России - 2 852 395, вторым по числу принятых беженцев идет Польша (1 605 738). Далее следуют Германия (1 061 623), Чехия (520 234), Великобритания (204 700), Испания (179 884), Италия (175 107), Болгария (159 225), Румыния (132 362), Франция (118 994), Словакия (116 718) и Молдавия (108 889).

В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включен 5 246 661 украинский беженец.

По данным УВКБ, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого года из Украины в соседние страны прибыли 21 924 285 человек. При этом 13 060 039 человек пересекли границу в обратном направлении.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Fevralın 24-dən Ukraynadan Avropaya 8,24 milyondan çox qaçqın gedib

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