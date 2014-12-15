ООН уточнила численность погибших в Украине

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 4707 человек погибли и 10322 получили ранения в результате вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом говорится в новом докладе ООН.

Более 5 млн. человек остаются в зоне конфликта, где им буквально приходится бороться за выживание, отмечается в докладе, подготовленном офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Не менее 1357 человек погибли после объявленного в сентябре перемирия, которое постоянно нарушается.

В докладе обобщены данные миссией наблюдателей ООН в составе 34 человек. Информация была собрана в период с начала ноября до 12 декабря.

ООН отмечает, что крупномасштабные действия после объявления о прекращении огня не ведутся, но мелкие стычки и обстрелы районов с мирным населением продолжаются.

В докладе говорится о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму, аннексированном Россией в марте.