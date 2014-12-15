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    ООН уточнила численность погибших в Украине

    По меньшей мере 4707 человек погибли и 10322 получили ранения в результате конфликта на юго-востоке

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 4707 человек погибли и 10322 получили ранения в результате вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом говорится в новом докладе ООН.

    Более 5 млн. человек остаются в зоне конфликта, где им буквально приходится бороться за выживание, отмечается в докладе, подготовленном офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    Не менее 1357 человек погибли после объявленного в сентябре перемирия, которое постоянно нарушается. 

    В докладе обобщены данные миссией наблюдателей ООН в составе 34 человек. Информация была собрана в период с начала ноября до 12 декабря.

    ООН отмечает, что крупномасштабные действия после объявления о прекращении огня не ведутся, но мелкие стычки и обстрелы районов с мирным населением продолжаются.

    В докладе говорится о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму, аннексированном Россией в марте.

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