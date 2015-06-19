​ООН: учитесь у Турции принимать беженцев

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Страны мира должны открыть свои границы и принять беженцев из Сирии.

Как передает Report, с таким призывом выступил 18 июня верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.

Гутерреш привел в пример Турцию, которая почти за 4 года гражданской войны в Сирии приняла 1.8 млн беженцев из этой страны.

«Важно, чтобы Евросоюз и страны Персидского залива тоже начали принимать у себя сирийских беженцев. Ответственность за жизнь этих людей несут не только Турция, Иордания и Ливан, но и весь мир», — подчеркнул функционер ООН.