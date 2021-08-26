ООН: Связь с талибами существует через координатора гуманитарной помощи из Азербайджана

Организация Объединенных Наций продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану через своих 3 000 сотрудников в регионе. У нас нет прямого контакта с руководством "Талибана". Основной контакт с ними в Кабуле осуществляется через нашего координатора гу

Организация Объединенных Наций продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану через своих 3 000 сотрудников в регионе. У нас нет прямого контакта с руководством "Талибана". Основной контакт с ними в Кабуле осуществляется через нашего координатора гуманитарной деятельности Рамиза Алекперова.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

С.Дюжаррик сказал, что генеральный секретарь считает важным обеспечить безопасность персонала ООН в регионе и продолжить оказание гуманитарной помощи, оставаясь там.

Вусала Аббасова