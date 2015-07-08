ООН: Сторонники президента Йемена расправились с шестью хоуситами

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) располагает информацией о том, верные президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади ополченцы устроили самосуд, расправившись по меньшей мере с шестью шиитскими мятежниками - хоуситами, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, за последние недели полевая миссия УВКПЧ, развернутая в Йемене, задокументировала нарушения прав человека и международного права всеми сторонами конфликта. Так, по информации ООН, десятки мирных жителей незаконно содержатся под стражей в Сане. "Управление ООН по правам человека также получило тревожные сообщения о том, что комитеты народного сопротивления, связанные с находящимся в изгнании президентом Абд Раббо Мансуром Хади казнили без суда по меньшей мере шесть человек, по всей видимости, связанных с коалицией хоуситов и (бывшего президента Али Абдаллы) Салеха, а также жестоко обращались (с задержанными)", - сказал Дюжаррик.