ООН столкнулась с финансовыми проблемами

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций столкнулась с финансовыми проблемами.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом в своем послании сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

В послании отмечается, что ООН сократит расходы и примет необходимые меры.

"Общая ситуация вызывает тревогу. Организация такого уровня, как ООН, не должна испытывать финансовые трудности. Еще больше беспокоит то, что мы не можем ответить на призывы тех, кто нуждается в помощи", - говорится в послании.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что из 193 стран-участниц ООН к июлю свои взносы выплатили лишь 112.

По его словам, причиной сложившейся ситуации стали опоздания с выплатами и невыплата взносов в бюджет ООН.