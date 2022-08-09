ООН: Совместный центр в Стамбуле разрешил отправку двух судов из Черноморска

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал отправку 9 августа двух судов из украинского Черноморска, перевозящих кукурузу и подсолнечное масло.

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал отправку 9 августа двух судов из украинского Черноморска, перевозящих кукурузу и подсолнечное масло.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ООН.

"Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов через морской гуманитарный коридор с грузом в 70 тыс. тонн продовольствия. Судна отправятся 9 августа", - отмечается в тексте.

В частности, судно "Оушн лайон" с грузом в 64 тыс. тонн кукурузы отправится из украинского Черноморска в Южную Корею, а судно "Рахми Ягчи" с грузом в 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла из Черноморска проследует в Стамбул.