ООН сообщила о завершении вывода своей миссии из Судана

Миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) в среду завершила вывод своего контингента из страны.

Миссия ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) в среду завершила вывод своего контингента из страны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком.

"UNITAMS завершила вывод контингента из Судана 29 февраля 2024 года. Генеральный секретарь вновь выражает свою глубокую признательность всему местному и международному персоналу UNITAMS за его самоотверженность и служение народу Судана на протяжение мандата миссии", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом главы всемирной организации.

Отмечается, что небольшая команда UNITAMS останется в городе Порт-Судан для курирования процесса ликвидации миссии, который начнется 1 марта.

При этом, указал представитель генсека ООН, всемирная организация продолжит оказывать стране гуманитарную помощь и "поддерживать народ Судана в его устремлении к мирному и безопасному будущему".

В декабре 2023 года Совет Безопасности ООН проголосовал за подготовленный Великобританией проект резолюции о прекращении действия UNITAMS, что стало следствием принятого в ноябре решения правительства Судана о прекращении действия UNITAMS. В своем письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу, правительство указало, что миссия всемирной организации лишь ухудшила ситуацию в стране и больше не отвечает чаяниям народа и властей. Вместе с тем в письме отмечалось, что кабинет министров Судана готов к конструктивной работе с ООН по выработке новой формулы, которая сможет принести положительный результат для страны.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.