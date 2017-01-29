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    ООН сообщила о десятках погибших и раненых в результате боев в Дейр-эз-Зоре

    Медики внутри осажденного города сообщили о гибели 19 и ранениях 44 мирных жителей

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Десятки мирных жителей погибли и получили ранения в результате боевых действий в сирийском городе Дейр-эз-Зор, находящемся в окружении боевиков террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в субботу еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    По данным всемирной организации, наиболее ожесточенные боевые действия в последние дни шли в кварталах Эль-Оммаль и Эр-Расафа, районе Эль-Баглия, а также к западу от авиабазы Дейр-эз-Зор и "привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей".

    "Медики внутри осажденного города сообщили о гибели 19 и ранениях 44 мирных жителей в результате минометных обстрелов за период с 15 по 23 января", - указали в УКГВ.

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