ООН: система приема беженцев в Европе не функционирует

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш констатировал наличие серьезных проблем в организации приема мигрантов в Европе, подчеркнув, что эта система "полностью дисфункциональна". Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве после встречи с министром внутренних Франции Бернаром Казневом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Система предоставления убежища в Европе сегодня полностью дисфункциональна, и нужно, чтобы каждый выполнял свои обязанности", - отметил Гутерреш, подчеркнув, что проблему притока мигрантов невозможно решить сооружением "стен".

"Если закрыть дверь, то откроют окно, если закрыть окно, то пророют туннель",- сказал он. Верховный комиссар призвал создать возможности для "легального въезда в Европу" тем, кто "нуждается в защите". По его мнению, необходимо организовать центры для приема мигрантов и беженцев, в которых им была бы предоставлена "крыша над головой, медицинская и гуманитарная помощь", где они могли "быть зарегистрированы, а их просьбы внимательно рассмотрены".

Европейские страны обязаны проявить "солидарность" с Грецией и Италией, на которые сейчас пришлась основная волна миграции. "Было бы несправедливо считать, что все беженцы, прибывающие из Сирии, должны остаться в Греции или Италии", - заключил Гутерреш.

В свою очередь, Бернар Казнев заявил журналистам, его страна, а также Германия, готовы оказать помощь в организации центров приема в Греции и Италии, "если эти государства того пожелают". Французский министр также призвал к "солидарности между странами Европейского союза в том, чтобы претворить в жизнь процесс расселения и перемещения тех, на которого распространяется статус беженцев". Он, вместе с тем, скрывал, что не все члены ЕС с этим согласны, и "нужно еще предпринять усилия, чтобы (их) убедить".

Франция, напомнил глава МВД, предлагает учредить "европейский список безопасных государств", гражданам которых можно было бы отказывать в предоставлении убежища в ЕС. "Нам нужен такой список, потому что многие из тех, кто прибывает (в страны ЕС), приезжают порой из государств, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз и которые могли бы считаться безопасными", - пояснил министр.