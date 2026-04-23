    • 23 апреля, 2026
    • 04:17
    ООН: Сирия может стать примером успешного восстановления

    Сирия способна превратиться примером успешного восстановления глобального масштаба при должной международной поддержке.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, выступая в Совете безопасности с докладом по ситуации в Сирии.

    По его словам, три главные угрозы, с которыми сталкивается страна, заключаются в опасности распространения регионального конфликта, колоссальных гуманитарных нуждах населения и остром дефиците средств на оказание помощи.

    "Мировое сообщество сегодня остро нуждается в истории успеха. Сирия могла бы ею стать - но лишь в том случае, если Совбез ООН содействует преодолению трех рисков, которые я обозначил, через последовательное дипломатическое участие, оперативную гуманитарную поддержку и долгосрочные вложения в будущее страны", - заявил Флетчер.

    Он призвал продолжить дипломатические усилия для урегулирования сохраняющихся очагов напряженности и обеспечения безопасного, добровольного и достойного возвращения людей в свои дома - как внутри страны, так и из-за рубежа.

    Гуманитарная помощь Кризис в Сирии Том Флэтчер
    BMT: Suriya uğurlu bərpa nümunəsi ola bilər

