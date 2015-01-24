​ООН выделила 100 млн. долларов на гуманитарную помощь в Сирии и 11 странах

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ ООН выделила 100 млн. долларов из центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) для финансирования гуманитарных операций в Сирии и еще 11 странах, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Наибольшая часть суммы - около 77,5 млн. долларов - будет направлена в страны, затронутые кризисом в Сирии. На операции в САР, свыше 12 млн. жителей которой требуют срочной гуманитарной помощи, пойдет 30 млн. долларов. Остальные 47,5 млн. долларов будут распределены среди государств региона, которые принимают сирийских беженцев: Ливан (18 млн. долларов), Иордания и Турция (по 9 млн.), Ирак (8 млн.) и Египет (3,5 млн.).

14 млн. долларов выделяемых средств пойдут на гуманитарные операции в регионе Великих африканских озер (ДР Конго, Бурунди и Руанде), 3 млн. получат партнеры ООН в Колумбии, в то время как на оказание помощи населению КНДР и Джибути пойдет 2 млн. и 3 млн. соответственно.