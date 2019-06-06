ООН решила эвакуировать сотрудников из Судана

Организация Объединённых Наций приняла решение о временном выводе своего персонала из Судана в связи с образовавшейся в стране ситуацией.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует Sky News Arabia.

"ООН объявляет о временном выводе своих сотрудников из Судана", - указано в сообщении на сайте телеканала.

Ранее в оппозиционном комитете врачей Судана заявили, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме увеличилось до 100.