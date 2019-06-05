Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 100 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство AP.

"Оппозиционный Комитет врачей Судана заявил в среду, что 40 тел были извлечены из реки Нил во вторник, 4 июня, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении", - пишет агентство.

Кроме того, Комитет сообщает, что еще 326 человек получили ранения.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.