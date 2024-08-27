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ООН разворачивает 11 медицинских центров в Газе для вакцинации от полиомиелита

ООН разворачивает 11 медицинских центров в Газе для вакцинации от полиомиелита ООН подготавливает запуск 11 медицинских центров в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита.
Другие страны
27 августа 2024 г. 21:50
ООН разворачивает 11 медицинских центров в Газе для вакцинации от полиомиелита

ООН подготавливает запуск 11 медицинских центров в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"После доставки вакцины от полиомиелита в Газу наши коллеги теперь разворачивают 11 медицинских центров и проводят обучение более 1 тыс. медицинских работников и волонтеров для участия в кампании по вакцинации", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что прививку должны получить более 640 тыс. детей возрастом до 10 лет. Во всемирной организации надеются, что на первом этапе вакцинации будут привиты по меньшей мере 95% детей.

16 августа Минздрав Палестины объявил, что в центральной части сектора Газа зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом. За несколько часов до этого ВОЗ и ЮНИСЕФ в совместном заявлении анонсировали проведение двухэтапной кампании по вакцинации от полиомиелита в Газе в конце августа и в сентябре.

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