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    ​ООН разрешила поднять палестинский флаг в штаб-квартире организации

    С такой инициативой выступила Палестинская автономия

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, разрешающую поднять на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке флаги государств, являющихся наблюдателями.

    Как передает Report со ссылкой на ББС, с такой инициативой выступила Палестинская автономия, которая, наряду с Ватиканом, обладает статусом наблюдателя.

    "За" проголосовали 119 стран. "Против" высказались восемь государств, в частности, Израиль, США, Канада и Австралия. Еще 45 стран воздержались.

    Палестинский флаг будет поднят на территории штаб-квартиры ООН на Первой авеню в Нью-Йорке в двадцатидневный срок.

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