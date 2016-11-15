ООН рассчитывает на тесное сотрудничество с администрацией Трампа

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ ООН рассчитывает на тесное сотрудничество в различных сферах с администрацией Дональда Трампа, избранного президентом США.
Как передает Report, об этом Sputnik заявил заместитель генерального секретаря организации Ян Элиассон.
"Мы надеемся, что наладим тесное и продуктивное сотрудничество с новым главой Соединенных Штатов", - заявил Я.Элиассон.
"Оно включает многие сферы: от миграции и беженцев до изменения климата", - добавил он.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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