    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 22:23
    ООН прокомментировала приказ Трампа о ядерных испытаниях

    Ядерные риски в мире тревожно высоки, необходимо избегать действий, которые могут привести к эскалации с катастрофическими последствиями.

    Как передает Report, так заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал сегодняшний приказ президента США Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.

    Представитель организации сказал, что миру нельзя забывать о последствиях более чем 2 тыс. ядерных испытаний, проведенных в течение 80 лет. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш ни в коем случае не приемлет возобновление ядерных испытаний.

    Позицию Хака поддержал исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд. Он заявил, что любые испытания ядерного оружия подорвут международную стабильность и безопасность. Флойд отметил, что Международная система мониторинга способна зафиксировать испытательный взрыв ядерного оружия в любой точке мира.

    BMT Trampın nüvə sınaqları barədə göstərişini şərh edib

