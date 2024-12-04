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ООН призывает в 2025 году выделить $47 млрд на борьбу с гуманитарным кризисом в мире

ООН призывает в 2025 году выделить $47 млрд на борьбу с гуманитарным кризисом в мире Организация Объединенных Наций обратилась к мировому сообществу с призывом выделить $47 млрд в 2025 году для помощи 305 млн человек, пострадавшим от гуманитарных кризисов.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 10:37
ООН призывает в 2025 году выделить $47 млрд на борьбу с гуманитарным кризисом в мире

Организация Объединенных Наций обратилась к мировому сообществу с призывом выделить $47 млрд в 2025 году для помощи 305 млн человек, пострадавшим от гуманитарных кризисов.

Как сообщает Report со ссылкой на ООН, об этом координатор чрезвычайной помощи ООН и глава Управления ООН по координации помощи (УКГВ) Том Флетчер заявил журналистам на презентации Глобального гуманитарного обзора на 2025 год.

Он отметил, что финансирование потребуется для реализации глобального плана в более чем 30 странах и девяти регионах, принимающих беженцев.

По его словам, многочисленные бесконечные конфликты, изменение климата и вопиющее пренебрежение к давно существующему международному гуманитарному праву приведут к тому, что в следующем году число людей, нуждающихся в жизненно важной помощи, достигнет 305 млн человек.

"Мы имеем дело с многогранным глобальным кризисом, и за это расплачиваются самые уязвимые люди на планете. Конфликты становятся более продолжительными, интенсивными и жестокими", — сказал Флетчер.

По последним оценкам около 123 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов по всему миру: "Среди этой группы нарушения в отношении детей находятся на рекордном уровне. Я видел это в Судане. Каждый пятый ребенок там живет в зоне конфликта".

В ООН заявили, что презентация Глобального гуманитарного обзора 2025 года в среду в Женеве, Кувейте и Найроби также станет возможностью для того, чтобы добиться большего уважения и понимания законов войны и международного гуманитарного права, чтобы защитить мирных жителей и гуманитарные организации, число жертв которых в этом году достигло рекордного уровня.

"Дело не только в жестокости этих конфликтов — Газа, Украина, Судан, Сирия — дело в преднамеренном пренебрежении международным гуманитарным правом", - сказал Флетчер.

Согласно оценкам ООН, больше всего средств в 2025 году на эти цели понадобится для лиц, проживающих на Ближнем Востоке и Северной Африке (15,9 млрд долларов), Юго-Восточной Африке (11,9 млрд долларов), Западной и Центральной Африке (7,6 млрд долларов).

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