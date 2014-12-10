ООН призывает судить ответственных за пытки заключенных

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ ООН и правозащитные организации призвали к уголовному преследованию в отношении американских чиновников, по чьим указаниям спецслужбы применяли пытки к подозреваемым в терроризме.

Ранее сенат США обнародовал долгожданный доклад о применении ЦРУ жестоких методов допроса заключенных, в том числе пыток водой и лишения сна.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, специальный докладчик ООН по правам человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Эммерсон заявил, что, исходя из доклада, применение таких методов допроса носило характер "четкой политики, организованной на высоком уровне в администрации [президента] Буша".

"С точки зрения международного права, США обязаны привлечь виновных к ответственности, - говорится в заявлении Эммерсона. - Предъявить им обвинения - это юридическая обязанность генерального прокурора США".

Однако высокопоставленный чиновник в министерстве юстиции США, которого на условиях анонимности цитируют информагентства, сообщил, что ведомство не планирует уголовного преследования в отношении отдельных лиц, поскольку считает имеющиеся доказательства недостаточными.