ООН призвала все стороны украинского конфликта избегать гибели мирного населения

ООН призывает все стороны украинского конфликта избегать жертв среди гражданского населения.

ООН призывает все стороны украинского конфликта избегать жертв среди гражданского населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель высокого представителя по вопросам разоружения Адедеджи Эбо, выступая на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Непрекращающиеся атаки на мирное население и на гражданскую инфраструктуру продолжают вызывать серьезное беспокойство. Все стороны - участницы вооруженного конфликта обязаны защищать мирных граждан и действовать в соответствии с релевантным международным правом, включая международное гуманитарное право. Это безоговорочное обязательство, - сказал Эбо. - Повторю, атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным правом, такие атаки должны быть немедленно прекращены".

Он также отметил, что применение беспилотных летательных аппаратов и ракет приводит к жертвам среди гражданского населения. Эбо подчеркнул, что их использование также должно соответствовать международному гуманитарному праву.

"ООН продолжит работать над достижением прочного мира на Украине в соответствии с международным правом, в том числе согласно Уставу ООН и резолюциям Генеральной Ассамблеи", - заключил эксперт.