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ФРГ и Франция призвали Сербию применить санкции против России

ФРГ и Франция призвали Сербию применить санкции против России Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали местные власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкциям против России.
Другие страны
22 января 2024 г. 20:27
ФРГ и Франция призвали Сербию применить санкции против России

Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали местные власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкциям против России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторскую статью европейских дипломатов, опубликованную в газете "Политика".

"На январь 2024 года приходится 10-я годовщина с начала открытия переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Мы понимаем, что сроки могут показаться вам долгими, это так, но это сложный процесс, и мы призываем власти, все политические и социальные силы и всех граждан Сербии определить для себя цель по вступлению в ЕС как национальный приоритет", - заявили послы.

"Участие Сербии в общей безопасности Европы уже значимо, и мы приветствуем это. Мы призываем ее подтвердить эту положительную динамику, продолжая поддерживать Украину и применив [антироссийские] санкции", - отмечается в материале Конрад и Кошара.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно подчеркивал, что страна будет выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в ЕС и сохранять традиционно дружественные отношения с Россией и Китаем, несмотря на недовольство других. Он уточнял, что Белград не намерен вводить санкции против России или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина.

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