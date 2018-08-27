ООН призвала судить армейское руководство Мьянмы за геноцид рохинджа

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Международная миссия ООН по расследованию в Мьянме призвала судить руководство армии страны за геноцид рохинджа в штате Ракхайн, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий документ будет официально представлен 18 сентября в ходе очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Составители доклада не были допущены в Мьянму и свое расследование проводили на основе интервью с жертвами и свидетелями, изучая спутниковые снимки, фотографии и видео.

Представители миссии по расследованию в Мьянме отмечают, что высшее руководство армии страны совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей. В частности, происходившее в марте 2017 года, "без сомнения, расценивается как серьезнейшие преступления, согласно международному праву".