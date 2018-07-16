ООН приветствует любые договоренности лидеров РФ и США, которые бы вели к разоружению

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) приветствует любые договоренности лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могли бы помочь в достижении целей ядерного разоружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он пояснил, что на данный момент секретариат ООН еще изучает договоренности двух лидеров.

"Безусловно, мы бы приветствовали любое сотрудничество, которое может привести к достижению наших целей по разоружению для всех стран", - подчеркнул Хак.