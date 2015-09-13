ООН предупреждает ЕС об опасности разделения из-за пограничного контроля

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Управление ООН по делам беженцев заявило, что Европейский союз должен избежать разделения на отдельные страны с разными правилами на границах, из-за чего тысячи беженцев могут оказаться в состоянии правовой неопределенности, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В организации отмечают, что решения, принятые министрами внутренних дел стран — членов ЕС на ближайшей экстренной встрече, будут иметь «еще более важное значение» из-за текущей ситуации.

Ранее министр внутренних дел Словакии заявил, что страна будет блокировать любое решение по обязательным квотам распределения мигрантов среди стран — членов Европейского союза на встрече 14 сентября.