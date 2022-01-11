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ООН предложил два плана помощи афганцам на общую сумму 5 млрд долларов

ООН предложил два плана помощи афганцам на общую сумму 5 млрд долларов Организация Объединенных Наций предложила два плана по оказанию содействия населению Афганистана и перемещенным афганцам в соседних странах, которые предусматривают международное финансирование в размере более чем 5 млрд долларов в 2022 году.
Другие страны
11 января 2022 г. 09:18
ООН предложил два плана помощи афганцам на общую сумму 5 млрд долларов

Организация Объединенных Наций предложила два плана по оказанию содействия населению Афганистана и перемещенным афганцам в соседних странах, которые предусматривают международное финансирование в размере более чем 5 млрд долларов в 2022 году.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Помощь охватит 22 млн человек в Афганистане и оказание поддержки 5,7 млн афганцев и местным сообществам в соседних странах. "Люди в Афганистане имеют дело с одним из самых быстро развивающихся кризисов в мире. Половина населения сталкивается с острым голодом, более 9 млн человек оказались перемещены".

В организации отметили, без оказания поддержки в Афганистане "десятки тысяч детей могут умереть от недоедания, учитывая коллапс [системы] базовых услуг здравоохранения".

План гуманитарного реагирования предусматривает выделение 4,4 млрд долларов. Предполагается, что средства пойдут на продовольственную и сельскохозяйственную поддержку, здравоохранение, создание убежищ, обеспечение доступа к воде и на санитарные мероприятия.

Инициатива по беженцам предполагает финансирование в размере 623 млн долларов 40 организаций, занимающихся здравоохранением, обеспечением продовольственной безопасности, вопросами образования, логистики и телекоммуникациями.

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Версия на английском языке UN suggests two plans of assistance to Afghanistan

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