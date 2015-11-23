​ООН: Потери стран из-за природных катастроф за 20 лет достигли 6 трлн. долларов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Свыше 606 тысяч человек погибли за 20 лет из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями, в результате которых государства потеряли в общей сложности до шести триллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе, подготовленном офисом ООН по уменьшению опасности бедствий (БСРБ).

По данным БРСБ ООН, более 90% всех крупных катастроф, произошедших за последние 20 лет, были вызваны метеорологическими и природными катаклизмами. С 1995 года из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями, погибли 606 тысяч человек, а около 4,1 миллиарда человек были ранены, находились в бедственном положении или были вынуждены покинуть свои дома. Больше всего от природных катаклизмов страдают США, где произошло 472 подобных случая, Китай (441), Индия (288), Филиппины (274) и Индонезия (163).