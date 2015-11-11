ООН: Последний объект по производству химического оружия в Сирии уничтожат до конца года

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Последний объект по производству химического оружия в Сирии планируется уничтожить до конца года. Об этом заявил во вторник ТАСС исполняющий обязанности высокого представителя ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су по итогам закрытой сессии Совета Безопасности всемирной организации, отмечает Report.

"11-й объект - ангар - был уничтожен, последний ангар готовится к ликвидации. Работа по уничтожению идет в правильном направлении", - сказал он, уточнив, что процесс планируется закончить "до конца года".

Ким Вон Су также сообщил, что завершается подготовка к запуску совместного механизма (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который займется расследованием случаев боевого применения отравляющих веществ в Сирии. "СМР, скорее всего, будет готов начать работу уже в ближайшую пятницу", - отметил представитель всемирной организации.

12 объектов по производству химического оружия в Сирии включали в себя семь ангаров и пять подземных сооружений. В последние месяцы последние два ангара были недоступны из-за ситуации с безопасностью.