ООН: Почти 900 человек стали жертвами актов насилия в ноябре в Ираке

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Более 880 иракцев погибли, 1237 получили ранения в результате терактов, актов насилия и боевых действий в стране по итогам ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию в Ираке (UNAMI).

"Согласно данным о пострадавших, обнародованных сегодня UNAMI, всего 888 иракцев погибли, еще 1237 получили ранения в результате актов терроризма, насилия и вооруженного конфликта в ноябре 2015 года", - говорится в сообщении миссии.

В целом за месяц в стране погибли 489 мирных граждан и 399 представителей силовых ведомств, в том числе бойцов курдского ополчения "Пешмерга" и представителей отрядов, воюющих на стороне иракской армии. Статистика не учитывает данные по операции в провинции Анбар, отмечается в заявлении UNAMI.

"Народ Ирака продолжает страдать от этого порочного круга насилия, который затронул все слои населения в этой стране", - заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ираку Ян Кубиш.