В ООН прокомментировали дело о мошенничестве, в котором подозревается племянник Пан Ги Муна

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не причастен к громкому делу о мошенничестве, по которому в Южной Корее проходит его племянник Пан Чжу Хён. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"У нас не будет никаких комментариев по поводу судебных процедур, которые говорят сами за себя. Генеральный секретарь не контактировал с этим человеком, так что на самом деле он никак не связан с этим делом", - заявил журналистам Фархан Хак. Он отдельно подчеркнул, что Пан Ги Мун "не поддерживал никакого контакта" со своим племянником на протяжении почти 10 лет, которые руководил всемирной организацией.

По сообщению корейского агентства Рёнхап, окружной суд Сеула обязал племянника генерального секретаря ООН Пан Ги Муна уплатить штраф в размере 590 тыс. долларов. Пан Чжу Хён занимал один из руководящих постов в американской инвестиционной коммерческой организации и был причастен к подделке документов, в которых утверждалось о намерении правительства Катара приобрести здание, принадлежащее компании Kyungnam Enterprises. Как установило следствие, он пытался убедить компанию в "прочности своих связей", в частности, утверждая, что "может использовать влияние своего дяди для оказания воздействия на короля Катара".