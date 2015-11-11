ООН: ОЗХО начала расследование применения химического оружия боевиками ИГ в Ираке

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступила к расследованию предполагаемых случаев применения в Ираке химического оружия боевиками террористической группировки "Исламское государство" против курдских ополченцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН Ян Кубиш.

"Предполагаемое применение химического оружия ИГ против "пешмерга" (курдских военизированных формирований) расследуется. Представители ОЗХО недавно посетили Багдад, чтобы обсудить этот вопрос с иракскими официальными лицами", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ираке.

О применении против курдских ополченцев отравляющего газа, предположительно иприта, сообщила в августе газета The Wall Street Journal. Вскоре после этого Россия предложила принять резолюцию СБ ООН о проведении международного расследования этой информации. "Мы считаем, что на каком-то этапе резолюция Совета Безопасности потребуется, но прямо сейчас не собираемся выносить ее на голосование, - заявил в сентябре постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. По его словам, до рассмотрения резолюции "нужно пройти через определенный процесс с участием правительства Ирака".

Совбез 7 августа единогласно принял резолюцию 2235 о создании совместного с ОЗХО механизма по выявлению виновных в боевом применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. Россия предлагала распространить полномочия этой миссии на Ирак, однако, эта идея не нашла широкой поддержки в СБ.