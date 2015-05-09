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    ООН отметила рост ксенофобии в Венгрии

    В стране участились нападки против беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/  Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Европе Монтсеррат Фейшас Вие заявил об участившихся нападках правительства Венгрии против людей, которые бежали из районов, охваченных военными действиями, таких как Сирия, Афганистан и Ирак, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    В Управлении выразили обеспокоенность по этому поводу.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку ужесточения миграционной политики ввиду возросшего числа беженцев на территории Венгрии.

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