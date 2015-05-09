ООН отметила рост ксенофобии в Венгрии

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Европе Монтсеррат Фейшас Вие заявил об участившихся нападках правительства Венгрии против людей, которые бежали из районов, охваченных военными действиями, таких как Сирия, Афганистан и Ирак, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

В Управлении выразили обеспокоенность по этому поводу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался в поддержку ужесточения миграционной политики ввиду возросшего числа беженцев на территории Венгрии.