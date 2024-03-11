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ООН: Около 1,7 млн детей страдают от недоедания в Сомали

ООН: Около 1,7 млн детей страдают от недоедания в Сомали Порядка 1,7 млн детей в Сомали сталкиваются с недоеданием, а около 40% взрослых нуждаются в срочной помощи.
Другие страны
11 марта 2024 г. 21:07
ООН: Около 1,7 млн детей страдают от недоедания в Сомали

Порядка 1,7 млн детей в Сомали сталкиваются с недоеданием, а около 40% взрослых нуждаются в срочной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила замдиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бет Бекдол по итогам визита в страну.

"Среди 7 млн живущих в Сомали людей двое из пяти нуждаются в срочной медицинской помощи в этом году. И 1,7 млн детей страдают от недоедания", - говорится в ее заявлении по итогам визита.

Бекдол, а также помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов Джойс Мсуйя встретились с сомалийскими женщинами в лагере для беженцев Доллоу по случаю Международного женского дня.

Сомали пострадал от сильных наводнений в ноябре 2023 года. По данным ООН, стихийное бедствие могло затронуть более 1,6 млн человек. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, порядка 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий были уничтожены. Наиболее тревожная обстановка сложилась в долине реки Джубба на юге страны. Ситуация осложняется тем, что некоторые пострадавшие районы контролируются не правительством, а связанной с "Аль-Каидой" радикальной группировкой "Аш-Шабаб". Сомалийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщало, что к нему регулярно обращаются люди, живущие на территории, контролируемой "Аш-Шабаб", однако действовать там для организации слишком опасно.

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