ООН оценила ожидаемый поток беженцев в Европу в 850 тысяч человек

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 850 тыс. беженцев переберутся в Европу через Средиземное море. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Прогноз содержит минимальные оценки ожидаемой миграции в ближайшие два года.

«УВКБ по делам беженцев ожидает, что в этом году в Европу через Средиземноморье прибудут 400 тыс. человек, которые будут добиваться международной защиты. В 2016 году это число может достичь 450 тыс. человек или больше», — отмечается в документе.

УВКБ признает, что на сегодняшний день оценки являются заниженными. По данным Международной организации по миграции, число нелегально перебравшихся в Европу жителей ближневосточных и африканских стран с начала года превысило 378 тыс. человек.

Поток мигрантов в Европу осенью и зимой текущего года зависит от погодных условий в Средиземном море, отмечают эксперты, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.