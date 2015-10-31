ООН: обстрелы мирных жителей могут стать результатом конфликтов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Существует риск, что целенаправленные бомбардировки мирных жителей, медицинских учреждений и школ станут рассматриваться как неизбежный результат вооруженных конфликтов, заявил в субботу на пресс-конференции в Женеве генсек ООН Пан Ги Мун, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в октябре целенаправленным бомбардировкам подверглась больница гуманитарной организации "Врачи без границ" в афганском Кундузе, а также обслуживаемая ими больница в йеменской провинции Саада.

"Эти нарушения стали обыденными. Существует риск, что люди могут подумать, что намеренные бомбардировки мирных граждан, обстрелы гуманитарных и медицинских работников, атаки на школы, больницы и места религиозных поклонений являются неизбежными результатами конфликтов", — заявил он.

Пан Ги Мун призвал международное сообщество соблюдать международное гуманитарное право и предпринять все необходимые политические и дипломатические меры, чтобы заставить конфликтующие стороны выполнять законы.

Ранее в субботу Пан Ги Мун встретился с гендиректором Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, Пан Ги Мун и Питер Маурер призвали государства, в частности, "удвоить усилия для поиска устойчивых решений конфликтов", "использовать все средства для оказания влияния на воюющие стороны, с тем, чтобы они уважали закон", "проводить эффективные расследования случаев нарушений международного гуманитарного права", а также "обеспечить безопасность медицинских работников и сотрудников гуманитарных миссий и их учреждений".

ООН и МККК напомнили, что в настоящий момент в мире около 60 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и насилия. Это самое большое количество вынужденных переселенцев со времен Второй мировой войны.