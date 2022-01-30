ООН обратилась с призывом усилить давление на военных Мьянмы

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на военных Мьянмы, чтобы убедить их прекратить насилие против мирных жителей этой страны и восстановить гражданскую власть, смещенн

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на военных Мьянмы, чтобы убедить их прекратить насилие против мирных жителей этой страны и восстановить гражданскую власть, смещенную год назад в результате переворота.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, пришло время для незамедлительных действий по защите прав человека и восстановлению демократии в Мьянме и созданию условий для привлечения к ответственности виновных в системных нарушениях прав человека и других злоупотреблениях властью, отметила она.

С момента военного переворота, который произошел в Мьянме в феврале прошлого года, в стране были убиты 1 500 человек, и это, не считая тысячи людей, погибших в результате вооруженного противостояния.

Сотрудники Управления Верховного комиссара задокументировали множество свидетельств грубых нарушений прав человека, которые представители сил безопасности Мьянмы совершают практически ежедневно. Около 12 тысяч человек были задержаны только за то, что они посмели выступить против власти военных, приняв участие в митингах и демонстрациях или просто высказавшись в соцсетях. 8 792 человека все еще находятся за решеткой, а 290 - скончались в местах содержания под стражей, многие из них, скорее всего, - в результате пыток.

Жители районов, которые пытаются оказывать сопротивление военным властям, подвергаются коллективному наказанию - сжигаются целые деревни, в том числе объекты религиозного назначения и больницы, проводятся массовые аресты и казни, применяются пытки.

Эти бесчинства творятся на фоне резкого ухудшения экономической ситуации - в упадке находятся системы образования, транспорта, не работают банки. По оценкам, в текущем году за чертой бедности окажется половина страны с населением в 54 млн человек.

Бачелет считает, что международное сообщество, хоть и осудило насилие в Мьянме, в своей реакции на этот кризис не проявило настойчивости, соответствующей его масштабам. По ее словам, действия, предпринятые Советом Безопасности ООН и региональным блоком АСЕАН, были недостаточно эффективны и не позволили добиться желаемых результатов.