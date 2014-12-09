ООН обратилась к донорам с гуманитарным призывом на 2015 год

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Валери Амос обратилась к донорам с призывом о предоставлении добровольных взносов на гуманитарную деятельность учреждений и агентств системы ООН в следующем году. На 2015 год запрошено 16,4 миллиарда долларов для оказания помощи десяткам миллионов людей в разных частях мира, сообщает Report cо ссылкой на новостной центр ООН.

Запрошенные у доноров средства будут использованы для оказания срочной помощи населению, пострадавшему в ходе конфликтов и стихийных бедствий. Они пойдут на обеспечение продовольствием голодающих, оказание медицинской помощи больным и предоставление палаток для беженцев и перемещенных лиц.

"Более 80% этих средств мы намерены использовать в странах, охваченных конфликтом, где жестокость и насилие оказывают разрушительное воздействие на жизнь людей", - заявила Валери Амос.

16,4 миллиарда долларов, запрашиваемые на 2015 год, пойдут на нужды 57,5 млн. человек.

В 2014 году резко возросло число лиц, затронутых конфликтами. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством, и теперь полагаются на гуманитарную помощь.

Около 70% средств призыва будут использованы для преодоления четырех гуманитарных кризисов: в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Ираке, Южном Судане и Сирии. Часть средств предназначена для финансирования гуманитарных проектов в Афганистане, Демократической Республике Конго (ДРК), Мьянме, на оккупированных палестинских территориях, в Сомали, Украине и Йемене.