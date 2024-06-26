ООН обеспокоен насилием при подавлении протестов в Кении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Гутерриш опечален сообщениями о погибших и раненых, в том числе журналистах и медиках. Генеральный секретарь также обеспокоен сообщениями о случаях целенаправленных произвольных задержаний", - говорится в заявлении.

Генсек ООН призвал власти Кении проявлять сдержанность при подавлении протестов, "чтобы все демонстрации проходили мирно".