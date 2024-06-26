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ООН обеспокоен насилием при подавлении протестов в Кении

ООН обеспокоен насилием при подавлении протестов в Кении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.
Другие страны
26 июня 2024 г. 16:20
ООН обеспокоен насилием при подавлении протестов в Кении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за сообщений о насилии во время подавления протестов в Кении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Гутерриш опечален сообщениями о погибших и раненых, в том числе журналистах и медиках. Генеральный секретарь также обеспокоен сообщениями о случаях целенаправленных произвольных задержаний", - говорится в заявлении.

Генсек ООН призвал власти Кении проявлять сдержанность при подавлении протестов, "чтобы все демонстрации проходили мирно".

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Версия на английском языке UN сhief sounds alarm over violent crackdown on Kenyan protests
Версия на азербайджанском языке BMT Keniyada etirazların yatırılmasında zorakılığa yol verilməsindən narahatdır

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