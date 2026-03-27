ООН не будет включать нефть в работу группы по Ормузскому проливу
- 27 марта, 2026
- 22:47
Перевозки нефти не будут входить в круг вопросов целевой группы ООН по гуманитарным перевозкам через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.
"Это абсолютно верно", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Дюжаррика, группа сосредоточится на выработке механизма для облегчения перевозок удобрений и сырья через пролив.
Он подчеркнул, что в случае успеха инициатива поможет укрепить доверие стран-членов и станет шагом к более широкому дипломатическому урегулированию конфликта.
Отмечается, что группу возглавит директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва. В ее состав также войдут представители Конференции ООН по торговле и развитию, Международной морской организации и Международной торговой палаты.