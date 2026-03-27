Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    ООН не будет включать нефть в работу группы по Ормузскому проливу

    Другие страны
    • 27 марта, 2026
    • 22:47
    ООН не будет включать нефть в работу группы по Ормузскому проливу

    Перевозки нефти не будут входить в круг вопросов целевой группы ООН по гуманитарным перевозкам через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

    "Это абсолютно верно", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

    По словам Дюжаррика, группа сосредоточится на выработке механизма для облегчения перевозок удобрений и сырья через пролив.

    Он подчеркнул, что в случае успеха инициатива поможет укрепить доверие стран-членов и станет шагом к более широкому дипломатическому урегулированию конфликта.

    Отмечается, что группу возглавит директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва. В ее состав также войдут представители Конференции ООН по торговле и развитию, Международной морской организации и Международной торговой палаты.

    Ты - Король

    Последние новости

    23:24
    Видео

    В регионе
    23:18

    Другие страны
    23:01

    В регионе
    22:47

    Другие страны
    22:33

    Экология
    22:24

    В регионе
    22:13

    В регионе
    21:55

    Другие страны
    21:40
    Фото

    Футбол
    Лента новостей