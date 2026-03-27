ООН не будет включать нефть в работу группы по Ормузскому проливу

Перевозки нефти не будут входить в круг вопросов целевой группы ООН по гуманитарным перевозкам через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

"Это абсолютно верно", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Дюжаррика, группа сосредоточится на выработке механизма для облегчения перевозок удобрений и сырья через пролив.

Он подчеркнул, что в случае успеха инициатива поможет укрепить доверие стран-членов и станет шагом к более широкому дипломатическому урегулированию конфликта.

Отмечается, что группу возглавит директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва. В ее состав также войдут представители Конференции ООН по торговле и развитию, Международной морской организации и Международной торговой палаты.