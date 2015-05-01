ООН назвала "серьезным нарушением" авиаудары по аэропортам в Йемене

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В ООН назвали "очень серьезным нарушением" авиаудары, нанесенные ВВС Саудовской Аравии по аэропортам Йемена. Однако во всемирной организации не решились квалифицировать эти действия как "преступления против человечности", заявив, что для этого необходимо проведение специального расследования, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бомбежки аравийской коалиции, уничтожившие летное поле и диспетчерскую вышку международного аэропорта в столице страны Сане, когда на посадку шел иранский самолет с гуманитарным грузом, а также аналогичная операция, проведенная в аэропорту города Эль-Ходейда, в четверг подробного обсуждались на брифинге заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака.

Ему был задан прямой вопрос о том, расцениваются ли эти действия как "препятствование доставке гуманитарной помощи в зону конфликта", что может считаться военным преступлением или преступлением против человечности. "Любые действия, которые ограничивают возможности сторон, пытающихся помочь нуждающимся в Йемене, - это очень серьезное нарушение", - заявил Хак. "Вы упомянули термин "военное преступление". На данный момент никто не ставит вопрос таким образом. Но мы ясно дали понять, чем мы озабочены. Это, в том числе, обстрелы аэропортов, самолетов и любые другие действия, которые создают помехи доставке гуманитарной помощи", - отметил представитель ООН.

Комментируя случай с иранским бортом, Фархан Хак заявил, что ООН "выразила свое несогласие с любыми попытками нападений на транспортные средства или конвои, которые пытаются доставить гуманитарную помощь". "Их должны пропускать, и все стороны (конфликта) должны уважать право и возможность гуманитарных сотрудников помогать нуждающимся", - напомнил он.