​ООН направит 250 млн. долларов на образование сирийских детей

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Финансовые доноры уже согласились выделить 250 млн. долларов на образование сирийских детей, но необходимы еще 500 млн. долларов на финансирование программы.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, по словам бывшего премьер-министр Великобритании и посла ООН по проблеме международного образования Гордона Брауна, необходимо срочно профинансировать программу в Турции, Ливане и Иордании.

Он отметил, что целью международного сообщества является предоставление места в школе каждому ребенку из числа беженцев, в какой бы стране он не находился.

Браун намерен поднять вопрос о финансировании инициативы на Всемирном экономическом форуме в Давосе и конференции по Сирии в Лондоне 4 февраля.