ООН надеется на результаты встречи Эрдогана и Путина в Сочи

Мы надеемся на результаты встречи президентов Турции и России в Сочи для возобновления Черноморского зернового соглашения.

Мы надеемся на результаты встречи президентов Турции и России в Сочи для возобновления Черноморского зернового соглашения.

Как передает Report , об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Пресс-секретарь поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия Турции: "Мы пока не получили информации о результатах встречи. Он стремится выполнить обязательства ООН по восстановлению зернового соглашения".

Напомним, что зерновое соглашение, подписанное 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает экспорт украинского и российского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, включая Одессу. Хотя срок действия контракта, который несколько раз продлевался ранее, истек 17 июля, российские официальные лица не утвердили продление соглашения. Россия потребовала от ООН выполнения условий договора о Черноморском зерновом коридоре для продления срока его действия и предоставила ООН 90 дней.