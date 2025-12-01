ООН надеется на результативность переговоров США и Украины

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 22:08
    Организация объединенных наций надеется на результативность переговоров украинской и американской делегаций во Флориде на пути к завершению российко-украинской войны.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

    Он отметил, что переговоры находятся на деликатной стадии: "Мы надеемся, что переговорный процесс приведет к прекращению огня и устойчивому миру, к которому неоднократно призывала ООН. Важно, чтобы встречи продолжались. Отмечу, что полный текст мирного плана еще не обнародован".

    Ранее делегации США и Украины провели переговоры во Флориде, на которых обсудили предложенный Вашингтоном мирный план и пути урегулирования конфликта.

