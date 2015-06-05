ООН обнародовала статистику погибших после минских соглашений на Украине

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Боевые действия на Украине унесли с начала конфликта 6 тысяч 400 жизней, при этом 28 человек погибли во время боев 3 июня в Марьинке, из них 9 мирных жителей.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во время заседания Совета безопасности ООН сказал заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

"По последним данным, с начала конфликта погибли 6 400 человек. После подписания минских соглашений погибли 400 человек. Очень жаль, но в среду, по данным Управления по правам человека, 28 человек, из них 9 гражданских лиц, погибли в результате столкновений вокруг Марьинки", - отметил Фелтман.

При этом заместитель генерального секретаря ООН заявил, что это гораздо больше, чем за предыдущую неделю, особенно исходя из того, что был и серьезный обстрел территории вокруг Донецка, в четверг он еще продолжался.